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НовостиОбщество27 февраля 2023 13:02

В Челябинской области директор муниципального спортклуба попал под статью за фиктивное трудоустройство тренера

Вторым фигурантом уголовного дела стал главный бухгалтер
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
По данным следствия, тренер своих обязанностей не выполнял, а его зарплату присваивали сотрудники муниципальных учреждений

По данным следствия, тренер своих обязанностей не выполнял, а его зарплату присваивали сотрудники муниципальных учреждений

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Карабаше Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух сотрудников муниципальных учреждений. Речь идет о директоре местного спортивного клуба и главбухе городского управления культуры. Они подозреваются в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые фиктивно трудоустроили своего знакомого на должность тренера в спортивное учреждение. Однако своих обязанностей он не исполнял, а его зарплату директор клуба и главбух присваивали себе. Таким образом из бюджета было похищено 386 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Ход расследования стоит на контроле у прокуратуры Карабаша.

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