В Челябинской области директор муниципального спортклуба попал под статью за фиктивное трудоустройство тренера

По данным следствия, тренер своих обязанностей не выполнял, а его зарплату присваивали сотрудники муниципальных учреждений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Карабаше Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении двух сотрудников муниципальных учреждений. Речь идет о директоре местного спортивного клуба и главбухе городского управления культуры. Они подозреваются в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые фиктивно трудоустроили своего знакомого на должность тренера в спортивное учреждение. Однако своих обязанностей он не исполнял, а его зарплату директор клуба и главбух присваивали себе. Таким образом из бюджета было похищено 386 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения). Ход расследования стоит на контроле у прокуратуры Карабаша.

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