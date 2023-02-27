Исполняющим обязанности первого замминистра строительства Челябинской области стала Людмила Алпатова

Людмила Алпатова (слева) является начальником управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя

Должность исполняющего обязанности первого замминистра строительства Челябинской области заняла Людмила Алпатова. Она сменила на посту Ивана Белаквина, который уволился из-за коррупционного скандала.

— До назначения первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Алпатову Людмилу Павловну, — говорится в документе на официальном портале правовой информации.

Как сообщает издание «ФедералПресс», Людмила Алпатова является начальником управления инженерной инфраструктуры регионального Минстроя. На новый пост она назначена без освобождения от основных должностных обязанностей.

Сотрудники ФСБ задержали Ивана Белавкина в июне 2021 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 1,2 млн рублей от представителя коммерческой фирмы. В обмен на деньги Белавкин поспособствовал положительному решению вопроса о предоставлении субсидии из бюджета, часть которой была направлена на оплату муниципальных контрактов, заключенных с юридическим лицом.

Полномочия чиновника прекратили 15 февраля 2023 года — в день, когда прошли первые прения сторон по его уголовному делу. Гособвинение запросило для Белавкина 14,5 лет колонии строгого режима и штраф в размере 59 млн рублей.

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