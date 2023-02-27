Челябинская область стала пилотным регионом по внедрению социального стандарта

В рамках внедрения регионального социального стандарта ранее были открыты семейные МФЦ. Фото: Минсоц Челябинской области

Челябинская область вошла в число пилотных субъектов РФ, где внедряется региональный социальный стандарт. Новая практика призвана сделать работу соцсферы более человекоцентричной, чтобы граждане при взаимодействии с госорганами испытывали меньше неудобств и решали свои дела в короткие сроки.

Социальный стандарт создается правительством Челябинской области при сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) региона. Они совместно провели диагностику процессов оказания социальных услуг и отработали их при разрешении реальных жизненных ситуаций в различных сферах.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что внедрение регионального социального стандарта позволит не только усовершенствовать стратегию развития соцсферы Челябинской области, но и модернизировать ее управленческую структуру. По его словам, сейчас в этом направлении ведется активная работа.

— Также ставим задачу в полной мере реализовать модель работы «дружелюбной организации» в социальной сфере, на практике это принцип клиентоцентричности, доступности и проактивности. Активно также работаем над созданием института региональных сервисных уполномоченных, — заявил Алексей Текслер.

В рамках работы над региональным соцстандартом правительством Челябинской области в сотрудничестве с Росатомом внедряется проактивный механизм поддержки семей с детьми в случае потери кормильца. Так, были сокращены сроки предоставления социальных услуг с 45 до 15 дней в Коркинском районе и Магнитогорске. Эта успешная практика в дальнейшем будет применяться во всех муниципалитетах региона.

Кроме того, была сформирована инфраструктура соцподдержки граждан, которая включает в себя кризисные центры; семейные МФЦ; центры паллиативной помощи; социально-реабилитационные центры для детей с ОВЗ и многое другое.

Дополнительно оказывается помощь региональным социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО). В 2022 году финансовая поддержка для них выросла на 62,6%.

Также для СОНКО заработали новые направления: гранты для активных граждан, инициативных групп, а также школьников с 14 лет, причем в рамках проектов почти всегда есть софинансирование бизнеса, других социальных партнеров (реализуется свыше 400 таких проектов).

Кроме того, Челябинская область вместе с Минэкономразвития РФ внесла инициативу в части изменения Налогового кодекса страны - освобождение от подоходного налога суммы грантов физлицам, когда их предоставляют региональные операторы.

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