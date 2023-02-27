В Челябинской области пенсионер отсудил 300 тысяч рублей после полученной из-за собаки травмы

В суде установили, что хозяйка собаки не приняла достаточных мер предосторожности во время прогулки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еманжелинске Челябинской области от домашней собаки пострадал пенсионер. Животное во время прогулки на улице сбило его с ног. Мужчина упал на асфальт и получил закрытый перелом шейки бедра со смещением. В дальнейшем ему пришлось перенести хирургическую операцию.

Как рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры, пострадавший обратился в суд, потребовав взыскать с хозяйки собаки компенсацию за причиненный ущерб здоровью. Мужчина указал, что не может самостоятельно передвигаться и вести активную жизнь из-за травмы.

В суде установили, что хозяйка собаки не приняла достаточных мер предосторожности: питомец передвигался на улице свободно и неконтролируемо, а также не имел поводка и намордника. Согласно федеральному законодательству, выгул животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан.

С хозяйки собаки взыскали 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Кроме того, она должна выплатить 4,5 тысячи рублей за лекарство, на которое потратил пенсионер во время лечения.

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