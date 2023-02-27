На трассе М-5 в Челябинской области сняли ограничения, которые действовали из-за снегопада

Ограничения на движение транспорта действовали с утра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничения, которые вводились из-за сильного снегопада. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сейчас движение осуществляется в прежнем режиме.

— Введенное ранее ограничение на участке с 1548 по 1796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М5 «Урал» снято. Движение транспорта осуществляется в рабочем порядке с 20:00 часов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время действия ограничений на трассе дежурили 25 экипажей ДПС и 36 единиц дорожной техники. В случае возникновения непредвиденных ситуаций водителям помогали сотрудники Госавтоинспекции.

Накануне на трассе М-5 застрял автобус, в котором находились 42 пассажира. Рейс из Златоуста в Самару не успел уехать даже на десяток километров от города. Автобус застрял прямо на дороге. Причиной произошедшего стали не сугробы, а отказавшее сцепление.

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