Челябинская область поделится опытом внедрения соцстандарта с российскими регионами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В октябре в Челябинске пройдет всероссийский форум Агентства стратегических инициатив. На мероприятии субъекты РФ, которые стали пилотными во внедрении регионального соцстандарта, смогут поделиться своим опытом в рамках деловой программы. В их числе также есть Челябинская область.

Региональный социальный стандарт призван сделать работу соцсферы более человекоцентричной, чтобы граждане при взаимодействии с госорганами испытывали меньше неудобств и решали свои вопросы в короткие сроки.

Губернатор Алексей Текслер заявил, что внедрение новой практики позволит не только усовершенствовать стратегию развития социальной сферы региона, но и модернизировать ее управленческую структуру. По его словам, сейчас в этом направлении ведется активная работа.

— Также ставим задачу в полной мере реализовать модель работы «дружелюбной организации» в социальной сфере, на практике это принцип клиентоцентричности, доступности и проактивности. Активно также работаем над созданием института региональных сервисных уполномоченных, — отметил Алексей Текслер.

Социальный стандарт создается правительством Челябинской области при сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) региона. Они совместно провели диагностику процессов оказания социальных услуг и отработали их при разрешении реальных жизненных ситуаций в различных сферах.

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