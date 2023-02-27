Полицейские задержали челябинца, укравшего iPhone из такси

Стоимость телефона составляет 64 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске полицейские задержали 37-летнего мужчину, который украл iPhone из такси. Мужчина планировал сдать телефон в пункт приема техники. Об этом сообщили в городском управлении МВД.

С заявлением в полицию о хищении телефона стоимостью 64 тыс. рублей обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что оставила гаджет в такси после поездки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность вора - это ранее судимый челябинец. Полицейские выяснили, что он заказал такси и во время поездки увидел оставленный на заднем сиденье iPhone. Мужчина, ничего не сказав водителю, забрал его себе, а потом попытался сбыть в пункт приема техники.

Правда, телефон никто брать не хотел. Полицейские задержали мужчину, когда он в очередной раз пытался сбыть телефон.

— В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в», ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в УМВД по городу Челябинску.

Похищенный телефон у злоумышленника изъяли. После проведения необходимых следственных действий гаджет будет возвращен законной владелице.

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