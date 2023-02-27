Жители Челябинской области стали хуже работать из-за новостного фона

Об усталости говорит каждый пятый южноуралец Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Каждый пятый житель Челябинской области стал хуже работать из-за новостного фона последних месяцев. Об этом рассказали ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы hh.ru.

Так, почти 20 процентов опрошенных ответили о снижении продуктивности из-за новостей. Наиболее устали от этого IT-специалисты и руководители среднего звена.

При этом, только 7 процентов опрошенных заметили улучшение продуктивности на этом фоне. Кстати, женщины страдают от этого больше, чем мужчины — от новостного фона устает каждая вторая представительница прекрасного пола, поучаствовавшая в опросе.

Ранее стало известно, что Челябинская область вошла в число пилотных субъектов РФ, где внедряется региональный социальный стандарт. Новая практика призвана сделать работу соцсферы более человекоцентричной, чтобы граждане при взаимодействии с госорганами испытывали меньше неудобств и решали свои вопросы в короткие сроки.

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