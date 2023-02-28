Лыжный марафон на Таганае прошел 86-летний челябинец

Фото: Таганай News / Telegram

86-летний Владимир Горбунов из Златоуста стал самым старшим участником лыжного марафона на Таганае «Лыжня за облака». Как рассказали в пресс-службе нацпарка изданию hornews.com, мужчина посвятил забег своим родным, которые погибли под Ленинградом в Великую отечественную войну.

Всего марафоне приняли участие 357 спортсменов. Златоустовцу удалось преодолеть дистанцию в 10 километров. Его родные, которым он посвятил забег, сражались под Ленинградом в составе лыжных батальонов.

— 67 спортсменов отправились на 700-метровый круг. И хотя многие преодолели эту дистанцию с помощью мам и пап, нет сомнений в том, что на таганайской лыжне подрастает достойная смена, — уточнили в пресс-службе «Таганая».

Кстати, 4 марта, в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина» состоится Кубок Евразии по фристайлу в дисциплине «ски-кросс». В спортивных заездах примут участие лучшие спортсмены России и зарубежья. Для зрителей и болельщиков подготовлена обширная развлекательная и спортивная программа.

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