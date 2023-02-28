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НовостиОбщество27 февраля 2023 23:35

В Челябинской области до конца зимы продлили штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду
Андрей МОСКВИЧЕВ
Также ожидается мокрый снег и заморозки

Также ожидается мокрый снег и заморозки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до 28 февраля. Об этом изданию ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В Челябинской области ожидается не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 метров в секунду. В общем, погода на Урале тоже сложная, — говорит Вильфанд.

В целом, непогода ожидается во многих регионах Урала и Поволжья. Так, осадки прогнозируют в Свердловской, Оренбургской, Самарской и Нижегородской областях.

Ранее в Челябинской области на трассе М-5 сняли ограничения, которые вводились из-за сильного снегопада. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сейчас движение осуществляется в прежнем режиме.

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