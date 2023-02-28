Глава МИД Лавров похвалил челябинского губернатора за подготовку форума ШОС

МИД поддержал инициативу главы Южного Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИДа Сергей Лавров похвалил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за подготовку IV форума глав регионов государств-членов ШОС. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

— Желательно более энергично подключать российские регионы к работе БРИКС и ШОС. В этих объединениях есть форматы, нацеленные на взаимодействие между регионами и провинциями стран-участниц. В этой связи особо отмечу инициативу губернатора Челябинской области А.Л.Текслера, поддержанную МИД России, о проведении в текущем году IV форума глав регионов государств-членов ШОС, — говорит Лавров.

Как добавил Лавров, поддержка подобных мероприятий говорит о том, что МИД продолжит и дальше оказывать содействие региональным властям и бизнесом в поиске новых потенциальных партнеров за рубежом.

Ранее стало известно, что Челябинская область вошла в число пилотных субъектов РФ, где внедряется региональный социальный стандарт. Новая практика призвана сделать работу соцсферы более человекоцентричной, чтобы граждане при взаимодействии с госорганами испытывали меньше неудобств и решали свои вопросы в короткие сроки.

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