Из-за снегопада на трассе М5 в Челябинской области образовалась пробка

Затор образовался на 1588 км под Симом. Фото: ГИБДД

Утром во вторник, 28 февраля, из-за сильного снегопада на трассе М5 в Ашинском районе образовалась пробка.

— На месте работают три экипажа ДПС и две единицы спецтехники. Просим водителей движущихся в данном направлении воздержаться от поездки или искать альтернативные пути объезда, — сообщили в ГИБДД Челябинской области.

В Госавтоинспекции также добавили, что в настоящее время движение в сторону Челябинска уже открыто.

По данным челябинского Гидрометцентра, сегодня ожидается областная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, метели, гололед. Днем будет тепло -3..+2, но ветрено — 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с.

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