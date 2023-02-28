Доначислить могут 3-6 тысяч рублей: в Челябинской области изменятся правила оплаты услуг ЖКХ

Общедомовые нужды - это электричество на освещение подъезда и работу лифта, а еще вода, которую используют для мытья лестничных клеток Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области начал действовать новый порядок оплаты общедомовых нужд. Южноуральцы увидят изменения в квитанциях за март. Причина перемен – перерасчет за весь 2022 год, который до начала апреля обязана выполнить каждая управляющая компания.

Некоторые «управляйки» уже пересчитали суммы, не дожидаясь крайнего срока.

— Часть управляющих компаний сделали перерасчет в минус, — рассказала на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-пресс» руководитель областной Госжилинспекции Рашида Ковалева. — То есть, переплата была у собственников, и управляющие компании не нарушили их права и интересы. В Коркино сделали такой перерасчет по электроэнергии на сумму более миллиона рублей. Но могут быть и доначисления. Где-то это 3 тысячи, где-то 3-6 тысяч рублей.

Многих южноуральцев до глубины души возмущает необходимость платить несколько тысяч рублей «плюсом»: они ведь и так честно вносили деньги за «коммуналку» весь предыдущий год, а теперь оказались в долгах. Откуда «лишняя» сумма?

Как объяснила Рашида Ковалева, переплата или долг могут образоваться в квитанциях при двух условиях. Во-первых, в вашем доме установлены общедомовые приборы учета тепла, воды или электричества. Во-вторых, энергию на общедомовые нужды вы оплачиваете не по показаниям этих приборов, а по нормативам.

Новый порядок требует выставлять счет за ресурсы именно по показаниям общедомовых приборов. Поэтому управляющие компании раз в год будут пересчитывать плату в соответствии с этими показаниями. И либо признавать за жильцами переплату, либо требовать внести деньги дополнительно.

Некоторые горожане и до введения новых правил оплачивали услуги не по нормативу, а по счетчику. Их перемены не затронут. Но таких меньшинство.

— Из 20 тысяч многоквартирных домов в 50% установлены общедомовые приборы учета, — поделилась статистикой Рашида Ковалева. — Изменения коснутся 80% из этого количества домов со счетчиками.

У южноуральцев есть возможность не опасаться новых трат при перерасчете каждый год. Управляющие компании могут проводить перерасчет ежемесячно, и жильцы все время будут платить за общедомовые услуги по счетчику, а не по нормативу. Но для этого нужно провести собрание собственников и утвердить на нем решение о переходе на другой способ расчетов.

Добавим, для жителей многоэтажек, в которых никаких общедомовых счетчиков не установлено, все останется по-прежнему. Они продолжат оплачивать услуги по нормативам без всяких перерасчетов.

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