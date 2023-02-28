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НовостиОбщество28 февраля 2023 6:27

Это праздник? В Челябинской области заболеваемость ОРВИ и гриппом упала на 33%, но врачи не спешат радоваться

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу среди взрослых в Челябинской области превышен на 31%
Елена КОЛЧИНА
В праздничные выходные южноуральцы реже обращались к врачам

В праздничные выходные южноуральцы реже обращались к врачам

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области за прошедшую неделю уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ снизился на 33%. А в группе детей от 7 до 14 лет и вовсе упал на 39%.

— Стоит отметить, что снижение уровня заболеваемости произошло в связи с уменьшением обращаемости в медицинские организации в выходные и праздничные дни, — комментируют в региональном управлении Роспотребнадзора.

В целом ситуацию с заболеваемостью в ведомстве характеризуют как неблагополучную, но с тенденцией к снижению.

Среди всех жителей Челябинской области заболеваемость сейчас ниже эпидемического порога на 12,5%. Но если не учитывать детей и смотреть только на группу взрослых, то эпидпорог оказывается превышен на 31%.

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