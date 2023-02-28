В Заксобрании Челябинской области назвали максимальный штрафа за нарушение правил выгула собак

Прогулка без поводка обернется штрафом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В парламенте Челябинской области готовятся принять штрафы для граждан, которые нарушают правила содержания и выгула животных. Пока определили максимальный размер штрафа — 5 тысяч рублей. Его придется заплатить за жестокое обращение, неубранные экскременты, прогулки без поводка и намордника, также по новым правилам запрещается гулять с собаками выше 40 сантиметров детям до 14 лет.

Дополнительные требования утверждены приказом министра сельского хозяйства, однако механизма наказания до сих пор нет. Размер самого штрафа обсуждает рабочая группа, в которую вошли депутаты Заксобрания, правоохранители, минсельхоз и местные власти.

Также известно, что составлять протоколы за нарушения будут органы местного самоуправления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru