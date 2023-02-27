Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 февраля 2023 8:20

Губернатор Челябинской области пошутил по поводу санкций

Общественники говорят, что эти мера Запада не оказывают на наших соотечественников должного эффекта

Фото: Архив КП

Кажется, уже не так страшны южноуральцам санкции, как черт их малюет. Как пишет паблик о новостях региона «Челябушка», в качестве меры воздействия за год силу потеряли однозначно, должного эффекта не оказывают (наоборот — спасибо, адаптировались), желания прокомментировать у «звёзд» ежемесячно выкатываемых списков не вызывают.

— Кого мы только не увидели в этих списках за последнюю неделю. И снежинский ядерный центр, и компанию депутатов во главе с Дмитрием Вяткиным, и губернатора Алексея Текслера (опять), и заводы — «Урал» с «Полетом», — говорят авторы канала. — Знаем, что многие вообще воспринимают всё с юмором. Тот же Текслер в эфире «Комсомолки» посмеялся: «Это как почётную грамоту получить, повод для гордости». Пожалуй, лучшая ответная эмоция. На том и успокоимся.