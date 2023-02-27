Губернатор Челябинской области пошутил по поводу санкций

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Кажется, уже не так страшны южноуральцам санкции, как черт их малюет. Как пишет паблик о новостях региона «Челябушка», в качестве меры воздействия за год силу потеряли однозначно, должного эффекта не оказывают (наоборот — спасибо, адаптировались), желания прокомментировать у «звёзд» ежемесячно выкатываемых списков не вызывают.

— Кого мы только не увидели в этих списках за последнюю неделю. И снежинский ядерный центр, и компанию депутатов во главе с Дмитрием Вяткиным, и губернатора Алексея Текслера (опять), и заводы — «Урал» с «Полетом», — говорят авторы канала. — Знаем, что многие вообще воспринимают всё с юмором. Тот же Текслер в эфире «Комсомолки» посмеялся: «Это как почётную грамоту получить, повод для гордости». Пожалуй, лучшая ответная эмоция. На том и успокоимся.