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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 7:00

В Челябинске из ТК «Башня» эвакуировали 100 человек

Тревогу подняли из-за светильника
Елена КОЛЧИНА
Фото: google.com/maps

Фото: google.com/maps

В Челябинске 28 февраля эвакуировали персонал и посетителей торгового комплекса «Башня» — около 100 человек. Людям пришлось срочно выйти на улицу из-за пожарной тревоги.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в действительности возгорания не было. Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за светильника, в котором произошло короткое замыкание.

После проверки комплекс вернулся к нормальной работе.

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