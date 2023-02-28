В Челябинске из ТК «Башня» эвакуировали 100 человек

Фото: google.com/maps

В Челябинске 28 февраля эвакуировали персонал и посетителей торгового комплекса «Башня» — около 100 человек. Людям пришлось срочно выйти на улицу из-за пожарной тревоги.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в действительности возгорания не было. Автоматическая пожарная сигнализация сработала из-за светильника, в котором произошло короткое замыкание.

После проверки комплекс вернулся к нормальной работе.

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