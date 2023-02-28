Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко расширяет горизонты

На «пресс-конференции в толстовках» обсудили насущные вопросы в неформальной обстановке Фото: Илья БАРХАТОВ

В межрегиональном медиафоруме Вершина 2023, прошедшем в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» 24–26 февраля, приняли участие медиаспециалисты из 8 регионов, в том числе журналисты 40 СМИ. Особенность события в том, что многие медийщики, которые здесь собираются, в том числе федеральные спикеры, еще и принимают участие в соревнованиях по горным лыжам/сноуборду и зимнему картингу.

А на форуме мастера медиа, влюбленные в горы, обсудили темы, важные для развития профессионализма, как расширить профессиональные горизонты, получить больше возможностей в 2023 году.

Денис Полунчуков, ведущий прямых эфиров телеканала «Россия», рассказал, как интегрироваться в федеральную повестку, о своём пути в профессии и где черпать вдохновение журналисту. Шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов — о том, как написать хороший текст, который заметят, прочтут и запомнят. Контент-директор Дзен Ринат Низамов — о взаимодействии СМИ с контентными площадками, как медиа конкурируют с блогерами. Интервьюер ТАСС, руководитель проекта Иван Сурвилло — как завоевать доверие и вывести собеседника на откровенный разговор во время интервью. Главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова — о невидимых героях, которые живут среди нас. Руководитель направления маркетинговых спецпроектов СберМаркетинга Юлия Немировская — о роли журналиста в бизнес-медиа. Главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, сценарист Алексей Никулин и продюсер Александр Морев показали фильм «Уральский Париж. Наследие победителей», рассказали о его создании и поделились, как медиапроекту победить в конкурсе грантов.

На «пресс-конференции в толстовках» которую провела коммерческий редактор медиахолдинга «Первый областной» Ульяна Бисерова, в неформальной обстановке говорили о том, что является мерилом мастерства в медиа, как не выгореть, сохранить вдохновение в профессии, особенно в период быстрых перемен.

Участие в мероприятии приняли не только руководители СМИ, журналисты, PR-специалисты и блогеры, но и первая леди Челябинской области, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер. Она поделилась: «Уже который год будем покорять эту чудесную гору, улучшать вершину нашего мастерства, профессионального и спортивного. Я глубоко убеждена, что люди активные в спорте имеют социальную и гражданскую позицию. Это действительно так. Сидя дома далеко не уедешь, никакую гору не покоришь, на вершину не вскарабкаешься. Очень здорово, что как мы и планировали, в этом году Кубок и форум расширил свои границы. У нас гости из Башкортостана, Татарстана, Свердловской области, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Я считаю, что это прекрасный успех. Мне кажется, что это самый разнообразный форум, который только существует у нас в Челябинской области, событие стало нашим региональным брендом».

На форуме Ирина Текслер выступила на тему, как видеть за системой человека, сделав акцент на запрос от жителей региона о необходимости освещения культурных, спортивных, добрых и позитивных историй. И о том, какой положительный синергетический эффект можно получить от таких действий. Первая леди рассказала, зачем несколько месяцев назад она стала блогером.

Ирина Текслер открыла соревнования под № 1 — в составе команды организаторов и партнеров. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

На горных лыжах Ирина Текслер открыла соревнования под № 1 — в составе команды организаторов и партнеров, которая заняла бы 2 место, если бы не шла вне зачета. И также вне зачета Ирина Текслер спела на конкурсе Творческий фристайл, где участники Вершины показывают свои таланты.

Провели соревнования известный спортивный журналист комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов и Яна Тормина, журналист ОТВ Челябинской области, ведущая хоккейных студий на матчах Трактора.

Обладателем Кубка СМИ стала команда Союза журналистов Челябинской области — третий год подряд! В этот раз в ее состав вошли фотокорреспондент Владимир Сазонов, PR-специалисты Екатерина Логвинова, Вера Вяткина, журналист Марат Абдулвалеев, документалист Алексей Никулин — все члены Союза журналистов.

Алена Вериго, руководитель оргкомитета Медиафорума Вершина и Кубка СМИ, член правления Союза журналистов Челябинской области: «Схватка была не на шутку! Спортивный азарт максимальный! Ведь участников с высоким уровнем катания, настроенных бороться за медали и Кубок, приехало немало. В том числе были новые участники, которые ранее не сражались в турнире Кубка СМИ. Мы всегда говорим, что яркие соревнования медийщиков проходят, прежде всего, ради участия, привлечения внимания к здоровому образу жизни, красоте гор Южного Урала. И все же многие тренируются, повышают спортивное мастерство ради Кубка СМИ, который проводится в память об Ольге Давиденко, председателе Союза журналистов Челябинской области».

В горнолыжных соревнованиях приняли участие 14 команд: Команда Союза журналистов Челябинской области, Команда Клуба пресс-служб Челябинской области, Сборная Москвы и Екатеринбурга (ТАСС, 4 канал), Российская газета (Челябинск, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург), Медиахолдинг Комсомольская правда (Москва, Челябинск), Сборная Башкортостана (блог Raissia, Business FM Уфа, ufatime.ru), Медиахолдинг Первый областной (Челябинская область), ГТРК Южный Урал и Вести Россия 1 (Москва, Челябинск), Сборная Shkulev Media Holding (Челябинск, Екатеринбург), Сборная СМИ Челябинской области (Аргаяш-Медиа, медиагруппа Наш Челябинск, Аргументы и факты Челябинск, ИА Урал-пресс-информ), Сердце Сибири (Сибинформбюро, Тюмень), Команда ТV регионов России (Кыштымская телерадиокомпания, СТВ Медиа Набережные Челны, Глобал-ТВ Южноуральск), Универ (студенты-журналисты ЮУрГУ, ЧелГУ, УрФУ), Сборная оргкомитета и партнеров (вне зачета).

Команда победителей получила право выступить на Кубке губернатора Челябинской области, который состоится на Солнечной долине 25 марта.

Станислав Залуговский, руководитель департамента информационной политики и связей с общественностью РМК: «Особенность Медиафорума „Вершина“ и Кубка СМИ в том, что это не только место для всестороннего профессионального и теплого дружеского общения, но и возможность активно провести время, заняться зимними видами спорта. Благо природа Челябинской области имеет все необходимое для этого. В этом секрет успеха мероприятия. Год от года интерес к нему в медийном сообществе только растет. Расширяется география участников. Здоровый образ жизни и общение с единомышленниками заряжают энергией и вдохновляют на новые добрые начинания. Поэтому идея проведения Медиафорума и Кубка близка ценностям нашей компании».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка: «Кубок СМИ — уже не просто соревнования и форум, а традиция, которая объединяет профессионалов из медиапространства со всей страны. Сбер ежегодно поддерживает медиафорум: мы находим новые форматы сотрудничества, привлекаем интересных спикеров, организуем активности для участников. Так, в прошлом году одной из главных тем нашей встречи стало направление ESG — мы рассказывали о роли бизнеса в обществе и экологии. А в этом — обсуждали искусственный интеллект в журналистике. Медиафорум „Вершина“ помогает всем участникам находить новые партнерства, повышать профессионализм, быть в тренде и лучше понимать друг друга».

Организаторы: Союз журналистов Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту совместно с Дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне», ГК «Солнечная долина».

Партнеры: группа компаний «Микар», Русская медная компания, Челябинское отделение ПАО Сбербанк, Уралэнергосбыт, НОВАТЭК-Челябинск, ЭЗОИС-Урал (Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений), группа компаний «Ураллизинг», группа компаний «Ариант», Страховой Дом ВСК.

Репортажи с Вершины 2023 в ВК и большой фоторепортаж по ссылке. 20 лучших фото с «Вершины» — в подборке КП-Челябинск.

Имена победителей Кубка СМИ 2023 в личном и индивидуальном зачете

Картинг, женщины

1 место — Гузялия Гумарова (Медиахолдинг Аргаяш-Медиа, монтажер-оператор);

2 место — Лариса Ульянова (Компания ПромЭнергоГрад, директор по развитию и PR);

3 место — Елизавета Голубева (Редакция Российской газеты, ведущий менеджер по PR и рекламе).

Картинг, мужчины

1 место — Алексей Окуневич (Компания СИТНО, директор по административным вопросам и связям с общественностью);

2 место — Денис Мякишев (Редакция Российской газеты, руководитель Челябинского филиала);

3 место — Евгений Серяпин (заместитель управляющего Челябинского отделения ПАО Сбербанк).

Горные лыжи, женщины

1 место — Екатерина Логвинова (Команда Сборная Союза журналистов Челябинской области, менеджер по связям с общественностью Центра коммунального хозяйства);

2 место — Юлия Никольская (Сборная «Универ» студентов-журналистов ЮУрГУ, ЧелГУ, УрФУ, студентка факультета журналистики ЮУрГУ, Челябинск);

3 место — Ольга Комаровских (команда TV регионов России, редактор Кыштымская телерадиокомпании).

Горные лыжи, мужчины

1 место — Владимир Сазонов (команда Союза журналистов Челябинской области, фотокорреспондент ГЛЦ Металлург-Магнитогорск);

2 место — Станислав Челнынцев (Сборная Башкортостана, генеральный директор радиостанции Business FM Уфа);

3 место — Вадим Архипов (Медиахолдинг Комсомольская правда — Челябинск, видеограф).

Видеограф КП-Челябинск Вадим Архипов занял 3 место. Фото: Иван КАРЛЫШЕВ

Сноуборд, женщины

1 место — Алена Аксеновских (команда Клуба пресс-служб Челябинской области, PR-эксперт, руководитель конкурса PRЕМИЯ-2022);

2 место — Оксана Бархатова (команда Медиахолдинга Первый областной, корреспондент);

3 место — Татьяна Стриганова (Сборная ShkulevMediaHolding, корреспондент 74.ru)

Сноуборд, мужчины

1 место — Григорий Ушков (Команда «Сердце Сибири», Тюмень, режиссер Сибинформбюро);

2 место — Иван Бражников (Сборная Shkulev Media Holding, редактор 74.ru);

3 место — Андрей Калинин (Команда Клуба пресс-служб Челябинской области, PR-менеджер компании Лукойл).

Командные результаты

1 место — Команда Союза журналистов Челябинской области;

2 место — Сборная Shkulev Media Holding;

3 место — Сердце Сибири, Тюмень.