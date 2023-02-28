Смертельное ДТП с двумя иномарками в Челябинске обернулось уголовным делом

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске возбудили уголовное дело после смертельной аварии на Университетской Набережной. Столкнулись BMW X5 и Hyundai. 24-летний водитель второго автомобиля погиб на месте происшествия.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, дело возбудили по статье о нарушении правил движения, по неосторожности повлекшем смерть человека.

Меру пресечения для водителя BMW пока не определили.

Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 27 февраля 49-летний водитель BMW не остановился перед красным сигналом светофора и протаранил Hyundai. Удар оказался очень сильным. Вытащить тело погибшего из искореженного салона Hyandai спасатели смогли только с помощью специнструментов. Момент аварии попал на видео.

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