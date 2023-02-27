В Челябинске придумали, как бороться с гололедом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока челябинские чиновники разбираются, кто должен сбивать сосульки после ледяного дождя, частные подрядчики решили не ждать превращения города в каток и закупили гаджет для колки льда.

— Тротуарный ледокол срезает снежную поверхность быстрее лопат. Одно «но» — повезло с инновациями не всем, а лишь двум районам, где за содержание отвечает «Строймеханизация». Впрочем, лучше мало, чем ничего, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Обычно подрядчикам достаётся за плохую уборку, здесь же можно аплодировать стоя. Кстати, говорят, что это отечественное ноу-хау. Такие машинки (помимо Челябинска) есть только в Питере.