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НовостиОбщество23 февраля 2023 10:50

Власти региона поздравили южноуральцев с Днем защитника Отечества

Они подчеркнули, кто является сегодня примером истинного патриотизма
Источник:kp.ru
Фото: gubernator74.ru

Фото: gubernator74.ru

С раннего утра не прекращается поток поздравлений с Днем защитника Отечества от первых лиц Челябинской области и Уральского округа, сообщает новостной канал «Челябушка». Все они составлены с трепетом и уважением к виновникам торжеств.

Челябинский губернатор Алексей Текслер делает акцент на том, что наши мысли сегодня прежде всего о тех, кто защищает страну в спецоперации и мы желаем кадровым военным, добровольцам, медикам, волонтёрам вернуться домой живыми.

Благодарит участников СВО за отстаивание интересов мирных граждан и охрану рубежей мэр Челябинска Наталья Котова. По её словам, защитники — пример истинного патриотизма для подрастающего поколения. Нельзя не согласиться.

Полпред президента на Урале Владимир Якушев выражает уверенность в том, что наша армия всегда была и будет народной, ее сила — в любви людей и готовности отдать все ради свободы и независимости своего государства.

— Присоединяемся к поздравлениям и говорим спасибо всем, кто служил, служит, совершает подвиги и укрепляет оборонную способность в тылу — на южноуральских заводах, — добавляют авторы канала.