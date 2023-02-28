Неопознанный летающий объект не помешал самолету из Челябинска приземлиться в Санкт-Петербурге

Челябинцы с опозданием прилетели в Санкт-Петербург Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажирам рейса, летевшего 28 февраля из Челябинская в Санкт-Петербург, и их близким пришлось поволноваться.

Сначала вылет воздушного судна компании Smartavia задержали: самолет поздно прибыл в Челябинск. По расписанию, в Северную столицу Airbus A320 должен был отправиться в 7:55. Но вылетел только через 3 часа 40 минут: в 11:34.

Уже когда самолет был в воздухе, начало происходить странное. Петербургский аэропорт Пулково неожиданно закрылся. Подлетавшие к нему самолеты резко развернули и направили в другие города.

Появилась информация о неопознанном летающем объекте. В Санкт-Петербурге ввели план «Ковер». В опустевшее небо поднялись истребители, чтобы сбить подозрительный аппарат.

Самолет из Челябинска на подлете к Пулково. Карта: flightradar24

Все это время самолет из Челябинска продолжал двигаться к пункту назначения. План «Ковер» отменили, небо над Санкт-Петербургом вновь открыли для гражданской авиации. Официальной информации о том, удалось ли увидеть НЛО, пока нет.

Самолет с пассажирами из Челябинска в 14:25 благополучно, хоть и с опозданием, приземлился в Пулково. По данным сервиса flightradar24, из-за изначальной задержки ему даже не пришлось менять курс во время переполоха в Петербурге.

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