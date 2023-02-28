«Внимание всем»: в Челябинске 1 марта пройдет плановая проверка систем массового оповещения

В городе (возможно) завоют сирены Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске 1 марта планируют протестировать систем массового оповещения жителей о катастрофах и стихийных бедствиях. Проверка будет плановой. Как заявляют в городском Управлении безопасности, в городе включат сирены и громкоговорители. Сигнал «Внимание всем» намерены подавать с 10:35 до 10:45, а потом еще раз с 11:20 до 11:30.

— По правилам, услышав звук сирены, следует немедленно включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий, — инструктируют в УБЖ. И одновременно просят сохранять спокойствие во время проверки.

В Министерстве общественной безопасности Челябинской области предупреждают: услышав звук сирены, не волнуйтесь.

Во время проверки будут использованы следующие технические возможности по передаче сигналов оповещения и/или экстренной информации:

— с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут будет осуществлено замещение сигнала телевизионного вещания передачей в эфир тестового сигнала оповещения и (или) экстренного информирования (т.е. на экране телевизора в течение одной минуты появится заставка с информационным текстом);

— с 10 часов 43 минут до 10 часов 45 минут через домофонную сеть компании «ИНТЕРСВЯЗЬ» будет произведен запуск проверочного речевого сообщения;

— с 10 часов 43 минут Министерством общественной безопасности Челябинской области будет произведена передача до пользователей мобильного приложения «МЧС России» push-сообщения о проведении проверки систем оповещения населения Челябинской области.

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