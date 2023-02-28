В челябинском микрорайоне Чурилово с 1 марта закроют детскую поликлинику

На трещины родители маленьких пациентов жаловались еще осенью. Фото: А.Л. Текслер, помоги! / vk.com

С 1 марта закроется детская поликлиника на улице Трашутина в Челябинске. Это единственная поликлиника для детей в микрорайоне Чурилово. Здание медучреждения признали аварийным.

На официальном сайте Детской городской клинической больницы №1 появились инструкции для пациентов: кому в какие поликлиники теперь обращаться. Детей, в зависимости от адресов проживания и необходимых медицинских услуг, переводят в поликлиники на улицах Горького, Марченко и Культуры. Например, к детскому стоматологу и офтальмологу можно будет приехать только на улицу Культуры.

Напомним, здание поликлиника в Чурилово размещалась в бывшем здании агрокомплекса. Постройка дала трещину. Из-за этого находиться внутри небезопасно. Новую поликлинику для микрорайона еще не построили: на возведение здания потребуется около 2 лет и 3 млрд рублей.

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