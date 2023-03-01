Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья1 марта 2023 2:00

Пришла подкачаться: жители Снежинска засняли косулю возле спортивного комплекса

Жители Челябинской области засняли на видео косулю возле спортивного комплекса
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Косулю заметили на улицах Снежинска. Фото: Подслушано в Снежинске

Косулю заметили на улицах Снежинска. Фото: Подслушано в Снежинске

Жители Снежинска Челябинской области заметили косулю на улицах города. Они засняли ее на видео и выложили в социальные сети. Красавица-косуля носилась прямо возле спортивного комплекса, а затем ушмыгнула в лес.

Некоторых жителей совсем не удивила такая гостья. По словам комментаторов, на улице часто встречаются, например, зайцы или лисы, а раньше по городу спокойно разгуливали лоси.

Кстати, летом прошлого года горожане выкладывали в сеть еще один видеоролик с косулей. Тогда ее засняли возле леса. Косуля увидела, что ее снимают, что-то гаркнула в ответ и скрылась среди деревьев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru