Пришла подкачаться: жители Снежинска засняли косулю возле спортивного комплекса

Косулю заметили на улицах Снежинска. Фото: Подслушано в Снежинске

Жители Снежинска Челябинской области заметили косулю на улицах города. Они засняли ее на видео и выложили в социальные сети. Красавица-косуля носилась прямо возле спортивного комплекса, а затем ушмыгнула в лес.

Некоторых жителей совсем не удивила такая гостья. По словам комментаторов, на улице часто встречаются, например, зайцы или лисы, а раньше по городу спокойно разгуливали лоси.

Кстати, летом прошлого года горожане выкладывали в сеть еще один видеоролик с косулей. Тогда ее засняли возле леса. Косуля увидела, что ее снимают, что-то гаркнула в ответ и скрылась среди деревьев.

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