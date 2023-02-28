В Челябинской области откроют Фонд помощи участникам СВО и их семьям

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области откроют филиал Фонда помощи участникам СВО и их семьям. Создать единую государственную структуру во всей стране поручил президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

В министерстве социальных отношений региона рассказали КП-Челябинск, что в настоящее время ожидают установок от федерального центра. Однако уже сейчас понятно, что работать Фонд будет по принципу «одного» окна.

— Среди заявленных направлений – социальная, медицинская, психологическая поддержка, организация санитарно-курортного лечения и реабилитации, а также другие виды помощи в зависимости от ситуации, — заявили КП-Челябинск в Минсоце.

Все это время помощь семьям оказывается на региональном уровне, но единых условий не было. В Челябинской области единовременные выплаты получают военнослужащие, командированные, волонтеры, добровольцы, члены семей погибших, а также бойцы батальонов «Южный Урал » и «Южноуралец», мобилизованные и члены их семей.

— В 2022 году на единовременные выплаты был направлен 1 млрд 38 млн рублей, за неполных два месяца 2023 года – порядка 120 млн рублей, — озвучили последние данные в министерстве

32 семьи получили деньги на внутридомовое газовое оборудование. Бесплатное социальное обслуживание на дому получают 100 человек.

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