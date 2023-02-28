Челябинский облсуд снизил срок заключения в колонии для экс-директора ПО «Монтажник»

Производственное объединение должно было построить конгресс-холл «Крылья» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд во вторник, 28 февраля, смягчил приговор бывшему директору ПО «Монтажник» Алексею Павлюку, которого признали виновным в злоупотреблении полномочиями, присвоении средств, мошенничестве и фальсификации доказательств. Ранее ему назначили четыре года колонии общего режима, но теперь срок сократили до 3,5 лет. Штраф в размере 500 тысяч рублей остался в силе.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, из-за истечения сроков давности Павлюка освободили от наказания по статье о фальсификации доказательств (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Кроме того, из осуждения по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») была исключена формулировка «растрата».

Напомним, ПО «Монтажник» строило в центре Челябинска конгресс-холл «Крылья». Сотрудники фирмы не получали зарплату с февраля по июль 2020 года. Долг компании перед ними превысил 26 млн рублей.

Следствие и суд установили, что «Монтажник» не перечислил 26,5 млн рублей налогов, а руководитель сокрыл 3,9 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налоговую недоимку. Несмотря на долги, фирма приобрела у других предприятий услуги, необходимости в которых не было, заплатив в общей сложности 15,8 млн рублей.

В конце 2020 года стало известно, что возведение здания на реке Миасс планируют возобновить. В несостоявшемся конгресс-холле собираются открыть дворец бракосочетаний.

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