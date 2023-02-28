Челябинского замминистра социальных отношений уволили в рамках сокращения

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В Челябинской области в рамках сокращения уволили заместителя министра социальных отношений региона Галину Казакову. Постановление с подписью и.о. губернатора региона Виктора Мамина об этом появилось на сайте правовой информации.

— Освободить Казакову Галину Михайловну от замещаемой должности заместителя министра социальных отношений. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной и гражданской службы 1 марта 2023 года в связи с сокращением должности, — указано в документе.

В постановлении прописано, что Казаковой будет выплачена компенсация. На этом посту она проработала с июля 2021 года, а до этого работала заместителем министра образования и науки Челябинской области.

Ранее на должность исполняющего обязанности первого замминистра строительства Челябинской области назначили Людмилу Алпатову. Она сменила на посту Ивана Белаквина, который уволился из-за коррупционного скандала.

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