Челябинская управляйка грозится отключить воду в несуществующий день

Отключение воды продлится «до устранения причин» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинская управляющая компания «Единство», которая обслуживает дома на ЧТЗ, пугает своих клиентов отключением воды в несуществующий день. Коммунальщики хотят заняться ремонтом 29 февраля.

— В связи с ремонтными работами будет прекращена подача холодной и горячей воды 29 февраля 2023 года с 9 часов утра до устранения, — указано в объявлении, которое распространяется в соцсетях.

Фото: Изнанка Челябинска / Telegram

Как вы могли заметить, сейчас уже 1 марта 2023 года. Вероятно, коммунальщики забыли, что 29 февраля настанет только в следующем 2024 году, который будет високосным.

Кстати, с 1 марта закроется детская поликлиника на улице Трашутина в Челябинске. Это единственная поликлиника для детей в микрорайоне Чурилово. Здание медучреждения признали аварийным.

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