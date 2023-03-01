В Челябинской области заболеваемость гриппом и ОРВИ упала ниже эпидпорога

Новых случаев заболевания стало на 33 процентов меньше Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области впервые за несколько недель уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ упал ниже эпидпорога. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

— Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,5 процентов по совокупному населению. Заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога среди детей по всем возрастным группам, — объяснили в ведомстве.

При этом, у одной группы все еще высокий уровень заболеваемости. Так, среди взрослого населения этот показатель выше эпидемического порога на 31,3 процентов. При этом, в целом новых случаев заболевания стало на 33 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее главврачу челябинской областной клинической больницы № 2 Светлане Михайловой присвоили звание «Заслуженный врач РФ». Документ об этом подписал президент России Владимир Путин.

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