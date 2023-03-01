Сирены не завоют: в Челябинске в последний момент отменили проверку системы оповещения

Сирены и громкоговорители в этот раз не включат Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске 1 марта не состоится проверка системы массового оповещения о катастрофах и стихийных бедствиях. Мероприятие отменили. Информацию об этом подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Включать сирены и громкоговорители 1 марта собирались с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:30.

В норме плановую проверку системы устраивают каждый год. Но в 2022 году и летом, и осенью в последний момент решали не включать сирены, а оценивать состояние оборудования в беззвучном режиме.

Аналогичные проверки 1 марта отменили сразу в ряде российских регионов. Причем в центре ГО и ЧС по Красноярскому краю даже объяснили причину: в МЧС отложили тест сирен на неопределенный срок из-за недавних хакерских атак, когда в теле- и радиоэфире появились ложные сообщения о воздушной тревоге. Подобное «предупреждение» услышали и жители Челябинской области.

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