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НовостиОбщество1 марта 2023 3:58

Просила помощи из окна: в Челябинской области таксист спас 7-летнюю девочку во время пожара

В Челябинской области таксист спас при пожаре 7-летнюю девочку
Елена КОЛЧИНА
Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

В Челябинской области таксист не проехал мимо пожара и спас ребенка.

Как рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, частный дом загорелся днем 27 февраля на улице Попова в Еманжелинске.

Ехавший мимо таксист заметил идущий со двора дым. Мужчина мог бы подумать, что кто-то просто жарит шашлык. Но он остановился и подошел к забору, чтобы проверить, все ли в порядке. Вблизи он увидел, что в доме находится ребенок. Семилетняя девочка из окна просила помощи.

Первоклассница осталась дома без присмотра взрослых. Таксист прямо через окно вытащил ее на улицу и проводил к соседям.

Приехавшие по тревоге спасатели выяснили, что загорелся деревянный пристрой к дому. Пламя сумели быстро потушить, и основная часть дома не пострадала.

— Сотрудникам отдела дознания предстоит установить причину пожара, — уточнили в Копейском гарнизоне. — По предварительной версии, возгорание произошло по причине детской шалости с огнем.

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