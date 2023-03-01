В Челябинской области решили все-таки проверить сирены 1 марта, но в беззвучном режиме

Проверку решили сделать незаметной для челябинцев Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинской о систему массового оповещения о катастрофах и стихийных бедствиях 1 марта протестируют, но в беззвучном режиме. Сирены и громкоговорители включать не будут. Об этом заявили в региональном министерстве общественной безопасности.

— Это один из вариантов проверки системы, подобная практика допустима и периодически применяется в регионе, — добавили в министерстве.

Ранее в региональном ГУ МЧС заявили, что запланированная на 1 марта проверка отменена.

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