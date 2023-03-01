Челябинская область и Узбекистан расширяют сотрудничество в сфере торговли и производства сельскохозяйственной продукции

Фото предоставлено Министерством сельского хозяйства Челябинской области

Расширению объемов поставок способствуют договоренности, достигнутые в ходе визита официальной делегации Челябинской области в Ташкент. В развитие визита в Челябинске пройдёт презентация Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

В ходе визита южноуральской делегации в Республику Узбекистан состоялся целый ряд встреч, в том числе с представителями Торгово-промышленной палаты Узбекистана, Комитета ветеринарии и животноводства Республики Узбекистан, профильными специалистами, бизнесменами. Делегация посетила предприятия Республики. В завершение визита руководитель делегации, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков встретился с министром сельского хозяйства Узбекистана Азизом Воитовым.

«Такая форма общения, на мой взгляд, очень эффективная. Важно находить общие интересы для взаимовыгодного сотрудничества. Мы со своей стороны готовы поддержать любые начинания», — отметил Азиз Воитов (читать информацию на республиканском сайте).

В ходе ответного визита узбекистанских коллег 2 марта в Южно-Уральской торгово-промышленной палате (г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 56) состоится презентация Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи. На мероприятие приглашены представители логистических, брокерских, торговых и агропромышленных организаций региона. Сотрудники электронной площадки расскажут о возможностях поиска партнёров в Узбекистане для российских компаний с использованием ресурсов биржи.

Также министерство сельского хозяйства Челябинской области направило в адрес региональных представительств торговых сетей информацию о переговорах, проведённых с крупными компаниями Узбекистана, которые готовы осуществлять поставки овощей и плодов в замороженном, сушёном и свежем виде, а также вырастить продукцию под заказ, заключив фьючерсные договоры. Речь идёт об узбекских компаниях «GDF-ORIENT AGRO EXPORT» и «BMB Trade Group BMB».

Павел Журавский, генеральный директор компании «Ситно», вошедший в состав челябинской делегации, отметил: «Компания „СИТНО“ занимается изготовлением таких продуктов питания, как мука, макароны, хлеб, кондитерские и молочные изделия, мясо птицы, яйца инкубационные и товарные. Одна из наших целей — найти партнёров в Узбекистане и выйти на местный рынок. У нас есть собственная торговая сеть, которая предоставляет потребителям в том числе овощи и фрукты. Рынок и товары, которые производятся в Узбекистане, для нас очень интересны. Что касается логистики, то Челябинская область граничит с Казахстаном, а это очень удобно в плане перемещения».

Также в состав делегации вошёл представитель компания «Руслада», которая имеет значительный опыт экспортных поставок. Производственные мощности компании позволяют выпускать более 1000 тонн готовой продукции.