В Челябинской области проверка КСП обернулась уголовным делом о мошенничестве на 5 млн рублей

Фото: КСП Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размеры после проверки, устроенной в администрации Ашинского района. Ревизию проводили аудиторы региональной Контрольно-счетной палаты.

— Сопровождение уголовного дела осуществляет УФСБ России по Челябинской области, — сообщили в КСП.

При проверке выяснилось, что два муниципальных земельных участка с деревянными домиками незаконно продали по сниженной цене. Из-за этого бюджет потерял 5,4 млн рублей.

Добавим, проверка, о которой идет речь, проходила еще в 2021 году. Первое уголовное дело по ее итогам возбудили в мае 2022 года: сотрудников районной администрации заподозрили в незаконной продаже земельного участка без торгов и по льготно цене.

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