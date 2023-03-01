В Челябинске эко-активисты разобрались, почему из кранов льется коричневая вода

Проблемы с водой возникают в отдельных домах, выяснили специалисты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинске эко-активисты постарались выяснить, из-за чего водопроводная вода перекрашивается в нестандартные оттенки. Жители разных городских районов сообщают, что из-под кранов льется желтоватая или коричневая жидкость.

В общественном объединении «Эко-standart» проверили два десятка жалоб на «ржавую» воду. В первую очередь отмели версии проблем с качеством вод в Шершневском водохранилище или водопроводной сети в целом. В этих случаях вода коричневела бы сразу у всего города или у целых улиц и кварталов. Но в одном доме вода может быть чистой, а в соседнем – коричневой. Значит, изменение цвета связано с бойлерными, заключили эко-активисты.

Ржавчина может скопиться в трубах или бойлерах, если их вовремя не промывают. Следить за этим должны в управляющей компании.

А еще в домах могут использовать открытую систему водоснабжения, когда в краны подают ту же воду, что и в батареи отопления.

— Горячая вода из крана не может быть такой же температуры, как та, что идет на отопление, иначе жители обожгутся. Поэтому уже остывшая вода из обратной трубы системы отопления подмешивается к той, что пришла с ТЭЦ по городским магистралям. Вот так ржавчина и попадает в краны, — рассказал руководитель «Эко-standart» Сергей Ефимов.

Челябинцам он порекомендовал жаловаться на проблемы с цветом воды именно в управляющие компании. А еще следить за тем, проводят ли коммунальщики профилактические работы на сетях в доме.

Напомним, в прошлом году причину появления коричневой воды в мэрии Челябинска объясняли техническими особенностями бойлеров.

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