На старт «Кубка Евразии» по ски-кроссу выйдут четверо спортсменов из Челябинской области

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» станет местом проведения «Кубка Евразии» по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Фото ГЛК «Солнечная долина»

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» станет местом проведения «Кубка Евразии» по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Соревнования пройдут в субботу 4-го марта.

Организаторы сообщили, что в состязаниях примут участие 56 спортсменов из России и Беларуси. В составе российской команды четверо спортсменов из Челябинской области.

В заявке – 56 спортсменов из России и Беларуси, среди них четверо спортсменов из Челябинской области – трое мужчин и одна женщина. Это многократный чемпион России по фристайлу, победитель Кубка Европы Игорь Омелин, а также представители расширенного состава сборной страны Артем Семенов и Дмитрий Соколов. У женщин – участница трех зимних Олимпиад, победительница и призер международных соревнований, многократная чемпионка России Анастасия Чирцова.

Уже в начале недели спортсмены команд России и Беларуси начали тренироваться в «Солнечной долине» на специально подготовленных склонах.

Напомним, что в прежние годы в Челябинской области традиционно проходил этап Кубка мира по фристайлу (на протяжении шести сезонов), но в феврале 2022 года иностранные участники покинули состязания из-за решения их национальных федераций и санкционной политики.

Программа «Кубка Евразии» по фристайлу (4 марта, ГЛК «Солнечная долина», Челябинская область):

10:00 — начало работы парка «Ски-кросс», развлекательная программа, ярмарка сувениров

11:30 — торжественная церемония открытия Кубка

12:00 — финальные заезды

14:30 — церемония награждения

14:40 — специальный гость — GAYAZOVS BROTHERS

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