В Челябинске за несколько часов до вылета отменили авиарейс в Астану

У челябинцев не получилось улететь в Казахстан Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 1 марта отменили авиарейс в Астану. Вылет должен был состояться в 20:30.

Отменить полет решили в обслуживающей маршрут авиакомпании QUAZAQ AIR. Купившим билеты пассажирам разослали смс-ки с предупреждением, что рейс не состоится.

Теперь у всех, собиравшихся лететь в первый день весны в столицу Казахстана, есть два варианта. Можно либо переоформить билет на другую дату, либо получить назад заплаченные за него деньги.

— С целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Напомним, прямые рейсы из Челябинска в Астану начали выполнять в середине февраля.

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