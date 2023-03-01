Спрос на ипотеку в Челябинской области упал на 30%

Фото: Олег ЗОЛОТО

К началу 2023 года спрос на ипотеку в Челябинской области снизился на 30%. Помимо прочего, на 14% сократился объем жилищного кредитования. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на данные челябинского подразделения Центробанка.

За весь 2022 год в Челябинской области выдали порядка 40 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 90 млрд рублей. При этом среди южноуральцев на 15% возросла общая задолженность – до 254 млрд рублей.

Средний размер займа в Челябинской области повысился на 600 тысяч рублей и в настоящий момент составляет 2,7 млн рублей. Также увеличился средневзвешенный срок кредита – ранее южноуральцы брали ипотеку на 19 лет, но теперь этот показатель составляет 22 года.

Однако в регионе на 0,3% снизилась средняя ставка. Сейчас она составляет 7,6% годовых. Большую часть кредитов составляют займы по льготной программе правительства по ставке 7%. По господдержке южноуральцы оформили за год 6 тысяч кредитов.

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