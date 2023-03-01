Выходные в Челябинске будут пасмурными и холодными

В городе ожидаются температурные качели Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Челябинске в ближайшие выходные выдастся пасмурной. По данным экспертов Яндекс Погоды, в столице Южного Урала ожидаются самые низкие температуры среди городов-миллионников.

— Согласно прогнозу, который мы составили с помощью собственной технологии Метеум, утром 4 марта челябинцев ожидает пасмурная погода. Температура воздуха опустится до −2°, а скорость ветра составит 2,3 метра в секунду, — говорит руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин.

Кроме того, по словам Ганьшина пасмурная погода растянется и на воскресенье, 5 марта. При этом, температура упадет до −9 градусов, что является самым низким показателем среди городов-миллиоников.

Ранее в Челябинской области для грузовиков, автобусов и такси ввели ограничения на участке трассы М-5 от развязки на Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, на Южном Урале ожидаются неблагоприятные погодные условия.

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