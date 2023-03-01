Челябинцы стали чаще обращаться в суд по вопросам туризма и долевого строительства

При этом люди стали меньше обращаться в суд по медицинским вопросам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области за 2022 год выросло число судебных исков по вопросам нарушений прав потребителей в сферах туристических услуг и долевого строительства. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

— В сфере услуг по отношению к 2021 году более чем 2 раза выросло число заключений по вопросам туристических услуг и иных видах деятельности, на 44 процентов выросло количество заключений в сфере долевого строительства, — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом, в некоторых сферах наоборот резко снизилось число исков от потребителей. Так, как рассказали в ведомстве, наблюдается снижение заключений в сфере финансовых услуг и бытового обслуживания на 21 процентов, а в сфере медицинских услуг на 28 процентов.

Ранее стало известно, что к началу 2023 года спрос на ипотеку в Челябинской области снизился на 30 процентов. Помимо прочего, на 14 процентов сократился объем жилищного кредитования. К такому выводу пришли эксперты челябинского подразделения Центробанка.

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