Сотрудники челябинского ГИБДД помогли врачам эвакуировать пострадавшего лыжника

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

Лейтенанты ГИБДД Вадим Лашманов и Дмитрий Лабутин помогли врачам из Кыштыма госпитализировать пострадавшего лыжника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

— Мужчина находился в месте, где подъезд автотранспорта был затруднен, поэтому инспекторы совместно с медицинскими работниками направились в горы пешком, — уточнили в ведомстве.

Сам инцидент произошел вблизи горы Сугомак. Кадры спасения, кстати, появились случайно. Сотрудники пресс-службы МВД снимали на территории ролик, где полицейские рассказывали о достопримечательности региона, когда они заметили карету скорой помощи.

— Приехавшие медработники рассказали, что им поступил звонок о человеке, который травмировал ногу на горе во время спуска. Сотрудники полиции посадили двух врачей в патрульную машину и попытались подняться в гору, но автомобиль увяз в рыхлом снегу. Тогда было принято решение подниматься пешком по узкой протоптанной тропе, — рассказали КП-Челябинск в ведомстве.

Лыжника удалось транспортировать до машины медиков. Сейчас он находится в больнице на лечении. Мужчина также выразил большую благодарность полицейским и врачам.

Ранее прокуратура Ленинского района Магнитогорска начала проверку после падения снежной глыбы с козырька балкона на годовалого ребенка. Малыш получил травму головы и был госпитализирован в больницу. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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