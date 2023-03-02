Ночью из-за снегопада образовалась большая пробка на челябинской трассе М-5

Фото: Трасса М-5 Уфа-Челябинск / ВКонтакте

На трассе М-5 Урал в районе города Сим Челябинской области в ночь на 2 марта образовалась огромная пробка из фур. Как пишут водители в соцсетях, из-за снегопада не видно даже асфальта.

— Сим. Просто апокалипсис, не видно даже огни города, снег стеной, асфальт пропал несколько часов назад, на дороге снежная каша, — пишут пользователи группы «Трасса М5 Уфа — Челябинск» во ВКонтакте.

Как добавляют водители, пробки образовались в районе отрезка трассы от Сима до Кропачево. Движение после многочасовой пробки началось, но из-за образовавшегося гололеда все еще затруднено.

Напомним, что в Челябинской области для грузовиков, автобусов и такси действуют ограничения на участке трассы М-5 от развязки на Чебаркуль до границы с Республикой Башкортостан по причине неблагоприятных погодных условий.

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