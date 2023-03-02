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НовостиОбщество2 марта 2023 3:23

Ограничение движения на трассе М-5 в Челябинской области будет действовать днем 2 марта

Дорогу перекрыли из-за снега
Елена КОЛЧИНА
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск

В Челябинской области продлили ограничение движения на трассе М-5. Для грузовиков, автобусов и такси закрыт участок дороги от развязки на Чебаркуль до границы с Башкортостаном. Как уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», запрет на проезд будет действовать до 14:00 2 марта.

Ограничения ввели накануне из-за обильного снегопада, сильного ветра, метели и связанной с ними плохой видимости.

Трассу сейчас пытаются расчистить. Автомобилисты сообщают, что в районе Сима сохраняется пробка, причем машины стоят в обоих направлениях.

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