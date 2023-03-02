«Вам объяснить еще раз?» В Челябинске очень вежливые мошенники отобрали у учительницы 800 тысяч рублей

Обманщикам удалось выбрать правильный тон в разговоре с молодой учительницей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске жертвой мошенников стала 32-летняя учительница. Женщина взяла ради аферистов 800 тыс. рублей в кредит. Ее ввела в заблуждение вежливость, с которой разговаривали обманщики.

Мошенники позвонили челябинке по телефону, представились банковскими работниками и рассказали, что деньги женщины в опасности. Якобы какие-то злодеи пытаются взломать личный кабинет учительницы на сайте банка и хотят оформить на нее кредит. Горожанку убедили, что ей нужно срочно самой получить кредит на максимальную сумму и послать все деньги в «безопасную ячейку», иначе придется вылачивать чужой долг.

— Потерпевшая отметила, что звонившие были очень вежливы, высказывали обеспокоенность безопасностью ее сбережений и многократно задавали уточняющие вопросы: «Вы правильно меня поняли?», «Вам объяснить еще раз, что нужно делать?», — рассказали в региональном ГУ МВД.

Такие обходительные люди просто не могут обманывать, решила учительница. И ошиблась. Как только «работники банка» получили взятые ею в кредит 800 тыс. рублей, они перестали выходить на связь.

Женщине пришлось признать, что вежливость — не гарантия чистоты намерений. В полиции после обращения челябинки возбудили уголовное дело о мошенничестве, аферистов сейчас разыскивают.

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