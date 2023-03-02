Загорелись сараи в подвале многоэтажки: в Магнитогорске 25 человек эвакуировались из-за пожара

Фото: Черное&Белое Магнитогорск/vk.com

В Магнитогорске ночью 2 марта случился пожар в многоквартирном доме. В 4:30 загорелась пятиэтажка на улице Индустриальной.

Из дома пришлось срочно выбежать на улицу 25 жильцам, в том числе пятерым детям.

— Проснулись от резкого запаха, мутно в глазах, ничего не было видно, — рассказал житель дома в соцсети. — Два наших четырехлапых друга уже лежали и задыхались. Слава богу, нашли их и сразу выбежали из квартиры.

Еще одну женщину с помощью спасательного комплекта эвакуировали пожарные. Она не пострадала.

Тушить огонь приехали 16 человек на четырех машинах. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя вспыхнуло в подвале дома. Загорелись хозяйственные сараи, обустроенные жильцами.

— Пожар ликвидирован в короткий срок. Причину устанавливают сотрудники отделения дознания, — уточнили в МЧС.

По словам жильцов дома, выведенная из подвала женщина — бездомная. Она разожгла между сараями костер, легла возле него погреться и уснула

Ранее в Челябинской области таксист спас семилетнюю девочку при пожаре.

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