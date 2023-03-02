Остановит кровь за 10 секунд: врач из Челябинска разработал неснимаемый жгут для военных

Врач и преподаватель из Челябинска Игорь Шворак изобрел необычный жгут. Фото: Hornews.com

Врач и преподаватель из Челябинска Игорь Шворак изобрел необычный жгут. Он может остановить кровотечение за 10 секунд, закрепить его можно одной рукой. Медик уверен: разработка спасет жизни российским военным.

− При повреждении бедренной артерии смерть от потери крови может наступить через полминуты, при повреждении плечевой артерии − через две-три минуты. При ранении нетренированные люди ничего не успеют сделать. Поэтому я задумался, как сделать так, чтобы жгут постоянно носился? – поделился с Hornews.com медик.

В октябре врач сшил первые модели неснимаемых жгутов. Но они получились большими и непрактичными. За осень Игорь Шворак усовершенствовал разработку и за новогодние праздники сшил 50 комплектов удобных жгутов. В одном комплекте четыре жгута для одного бойца. Нижний жгут надевают на ноги и за лямку крепится к поясу. Верхний – на руки и закрепляют к бронежилету или разгрузке.

Врач уже отправил около 100 комплектов российским военным в зону СВО. Надеется, что они спасут кому-нибудь жизнь. А сам пока шьет новые жгуты и оформляет патент на разработку.

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