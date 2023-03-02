Весне — дорогу! Какие трассы получили мобильное ускорение

Фото предоставлено компанией МегаФон

Южноуральцы стали больше времени проводить в пути. Число жителей, которые хотя бы раз выезжали за пределы своего региона и путешествовали по стране, выросло на 15% по сравнению с прошлым годом. Только в феврале каждый час в дорогу отправлялись порядка 400 человек с сим-картами МегаФона. Для путешественников оператор улучшил покрытие трасс.

Топовыми направлениями для поездок южноуральцев в этом году стали Екатеринбург, Москва и Уфа. В эти города отправился почти каждый третий турист из региона. Также в первую десятку входят Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург, Оренбург, Казань, Самара и Пермь. Набирают популярность и необычные места — Калмыкия и Якутия.

Для комфорта путешественников МегаФон улучшил покрытие и увеличил емкость сети на автодорогах Челябинской области: Магнитогорск-Белорецк, Магнитогорск — Южноуральск, Кизильское — Бреды, Челябинск — Москва, Челябинск — Магнитогорск и Магнитогорск — Сибай. Кроме того, улучшения затронули направление к хребту Уреньга, который стал пользоваться повышенной популярностью у жителей области и туристов из соседних регионов. Ковровое покрытие обеспечено и на популярной трассе Челябинск — Екатеринбург.

Сигнал МегаФона также уверенно ловит более чем на 95% территории 32 важных магистральных автодорог России. Протяженность покрытия связью, по данным последнего исследования Роскомнадзора, составила свыше 26 тысяч километров. На 13 транспортных артериях покрытие достигает 100%. Среди них А-310 Челябинск — Троицк, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», М-10 «Россия», А-147 Джубга — Сочи и другие.

Еще на 12 дорогах федерального значения телефон будет уверенно ловить сеть на протяжении свыше 95% пути. Это такие трассы как М-5 «Урал» (Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск), Р-254 «Иртыш» (Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск), М-4 «Дон» (Москва — Воронеж -– Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск), А-370 «Уссури» (Хабаровск — Владивосток) и другие.

«Оставаться на связи и быть онлайн крайне важно, особенно в пути. Уверенный прием в смартфоне — это навигация, оперативная помощь в чрезвычайных ситуациях, спокойствие близких. Мы уже подсвечиваем „зелёным“ сигналом тысячи километров дорог и продолжаем работать в этом направлении, как на уровне региона, так и в масштабах всей страны», — отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов.

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