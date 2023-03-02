Челябинский облсуд оставил бывшего начальника КДХ Рината Кучитарова в СИЗО

Кучитаров будет находиться под стражей до 5 мая Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинский областной суд оставил в СИЗО бывшего начальника Комитета дорожного хозяйства Рината Кучитарова. Сегодня там рассматривалась апелляция его адвоката — сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако, экс-чиновнику придется и дальше сидеть за решеткой до 5 мая 2023 года.

— Челябинский областной суд оставил без изменения постановление Тракторозаводского районного суда, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Напомним, меру пресечения Кучитарову продлили в конце января, а в СИЗО он попал в декабре 2022 года.

Рината Кучитарова задержали 5 декабря 2022 года прямо в его особняке в Тарасовке. Как раз в тот день он ушел с поста начальника Комитета дорожного хозяйства. В кабинете у чиновника прошли обыски, сейчас его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие считает, что Кучитаров замешан в махинациях с деньгами, которые были выделены на озеленение Челябинской области. В 2020 году он оплатил работу по завышенной стоимости, и тогда бюджет потерял десятки миллионов рублей. На посту главы КДХ Кучитаров находился три года. Какими-то успехами он запомнится вряд ли, поскольку горожане зачастую жаловались на работу комитета.

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