Мобилизованные южноуральцы могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть премии

Мобилизованные могут вернуть деньги за страховку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южноуральцы-добровольцы и мобилизованные, призванные на СВО, могут досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть премии. Что для этого нужно – рассказали в Отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России.

— Чтобы досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть премии, необходимо обратиться в страховую компанию и приложить подтверждающий документ, например, военный билет, где отражаются сведения о прохождении военной службы в период мобилизации, — рассказали в челябинском ЦБ. — Подать документы можно в офис страховой компании, онлайн через личный кабинет на сайте или отправить их по почте. Досрочно отказаться от страховки за мобилизованного вправе и другой человек по доверенности.

В ЦБ напомнили, что при досрочном расторжении договора ОСАГО возвращается только часть стоимости полиса. Сумма зависит от того, какой срок страхования не был использован. Она рассчитывается исходя из доли страховой премии, которая остается после компенсации расходов страховщика (на них всегда приходится 23% от уплаченной за полис суммы).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.